Жота — о своей травме: вернусь в строй так быстро, как только смогу

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, получивший травму колена, пообещал вернуться в строй так быстро, как только сможет.

«Ещё одна неудача. Я буду бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее», — написал португальский нападающий в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне Диогу Жота провёл 28 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, сегодня, 21 февраля, «Ливерпуль» сыграет с «Лутоном» в матче 26-го тура АПЛ. По состоянию на сегодняшний день мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, имея в активе 57 очков. 25 февраля команда Юргена Клоппа встретится на лондонском стадионе «Уэмбли» с «Челси» в матче за Кубок английской лиги.