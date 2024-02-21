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Журналист Родригес: непонятно, как Левандовскому в 36 лет платят больше, чем Мбаппе в 26

Журналист Родригес: непонятно, как Левандовскому в 36 лет платят больше, чем Мбаппе в 26
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Каталонский журналист Сике Родригес отреагировал на слухи, связанные с зарплатой форварда Килиана Мбаппе после возможного перехода в мадридский «Реал». Родригес выразил непонимание, как «Барселона» может платить возрастному форварду Роберту Левандовскому больше, чем мадридцы – молодому французскому нападающему.

«Роберту Левандовскому в 36 лет будут платить больше, чем Килиану Мбаппе в 26. Руководство «Барсы» должно объясниться за это», — приводит слова Родригеса Meridiano.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может зарабатывать в «Реале» около € 15 млн за сезон. В то же время жалованье Левандовского в «Барселоне» на данный момент — € 27 млн.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и семью результативными передачами. Левандовски, в свою очередь, провёл 33 игры за «Барселону» и сумел забить 17 мячей, а также оформил шесть ассистов.

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