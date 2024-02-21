В январе была встреча между «Реалом» и Мбаппе, где игрок дал согласие на переход

В начале января состоялась встреча между мадридским «Реалом» и нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, где футболист дал своё согласие на переход в испанский клуб, сообщает Footmercato.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

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Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.