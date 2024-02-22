Пепе Рейна сравнил Кварацхелию и Ямала с Луишем Фигу

Бывший вратарь «Наполи» Пепе Рейна сравнил игрока команды Хвичу Кварацхелию и футболиста «Барселоны» Ламина Ямала с Луишем Фигу.

«Они оба любят играть вертикально; они не боятся дуэлей один на один, могут обходить соперников и создавать моменты. Они делают разницу, и сейчас, когда мы теряем вкус дуэлей один на один, они напоминают мне Фигу.

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Кваре 23 года, и он сильнее физически, а Ямалу 16 лет. Он станет чемпионом, но ему нужно время, даже если он сейчас игрок, который делает наибольшую разницу на поле среди игроков «Барселоны», — приводит слова Рейны Сorriere dello Sport.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах. Он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн. Действующий трудовой договор Кварацхелии с неаполитанцами рассчитан до июня 2027 года.