Ван ден Ваарт — о приобретении Хендерсона «Аяксом»: это никого не радует

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт раскритиковал трансферную кампанию «Аякса».

«Трансферы «Аякса» были проведены столь некачественно, что теперь остается только переждать до конца сезона.

Они подписали Джордана Хендерсона, который порой играет то излишне широко, то чересчур назад. Это не прибавляет никому счастья.

Вот увидите, они смогут пройти «Будё-Глимт» в четверг только с помощью огромной удачи. Тогда уж лучше совсем вылететь», — приводит слова ван дер Варта Voetbal International.

В ответном матче 1/16 Лиги конференций «Аякс» прошёл «Будё-Глимт», выиграв в овертайме со счётом 2:1.

Джордан Хендерсон перешёл в «Аякс» на правах аренды во время зимнего трансферного окна из «Аль-Иттифака».