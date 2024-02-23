Президент Ла Лиги ответил, повлияет ли зарплата Мбаппе на финансовое положение «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, может ли заработная плата потенциального новичка мадридского «Реала» Килиана Мбаппе повлиять на то, что «сливочные» нарушат финансовые правила испанского чемпионата. Ранее в СМИ появлялась информация, что зарплата французского игрока может составить € 50–60 млн в год.

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«Реал» находится в оптимальном экономическом положении. Президент и генеральный директор клуба — очень хорошие менеджеры, однако очень плохи, когда речь заходит об организации Суперлиги. В экономическом плане они крайне грамотны. На текущий момент их финансовые показатели очень хорошие, и они могут тратить гораздо больше, чем тратят. «Реал» был крайне хорош в финансовом плане, готовясь к подписанию Мбаппе.

«Реал» не обязан никого продавать, чтобы подписать его», — приводит слова Тебаса L’Équipe.