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Президент Ла Лиги ответил, повлияет ли зарплата Мбаппе на финансовое положение «Реала»

Президент Ла Лиги ответил, повлияет ли зарплата Мбаппе на финансовое положение «Реала»
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, может ли заработная плата потенциального новичка мадридского «Реала» Килиана Мбаппе повлиять на то, что «сливочные» нарушат финансовые правила испанского чемпионата. Ранее в СМИ появлялась информация, что зарплата французского игрока может составить € 50–60 млн в год.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» находится в оптимальном экономическом положении. Президент и генеральный директор клуба — очень хорошие менеджеры, однако очень плохи, когда речь заходит об организации Суперлиги. В экономическом плане они крайне грамотны. На текущий момент их финансовые показатели очень хорошие, и они могут тратить гораздо больше, чем тратят. «Реал» был крайне хорош в финансовом плане, готовясь к подписанию Мбаппе.

«Реал» не обязан никого продавать, чтобы подписать его», — приводит слова Тебаса L’Équipe.

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