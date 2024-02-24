Вирц стал четвёртым самым молодым игроком в истории Бундеслиги, сыгравшим 100 матчей

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц после игры с «Майнцем» в матче 23-го тура чемпионата Германии (2:1) стал четвёртым по молодости игроком в истории Бундеслиги, который сыграл 100 матчей в турнире. Об этом сообщает One Football в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на момент матча с «Майнцем», который Вирц начал в стартовом составе, игроку было 20 лет и 296 дней. Моложе были только Кай Хавертц, Тимо Вернер и Юлиан Дракслер.

Отметим, что также Вирц достиг отметки в 50 баллов по системе гол+пас в Бундеслиге. У хавбека 19 голов и 31 голевая передача в турнире. Лишь два игрока достигали этих показателей в более юном возрасте — Джейдон Санчо и Хавертц.

Вирц находится в системе «Байера» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «аспириновых» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 17 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 млн.