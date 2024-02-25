Ла Лига поддержит жалобу «Севильи» на телевидение «Реала», если делу дадут ход — AS

Ла Лига намерена присоединиться к жалобе «Севильи», поданной в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на клубное телевидение мадридского «Реала», которое, по мнению андалусийского клуба, оказывает давление на судей, в случае, если RFEF примет решение провести расследование этой ситуации. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае открытия соответствующего дела против телевидения «Реала» президент Ла Лиги Хавьер Тебас приложит все усилия для того, чтобы оно было доведено до конца.

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Напомним, Тебас имеет напряжённые отношения с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, поскольку последний поддерживает идею создания Суперлиги.

Жалоба «Севильи» была подана, поскольку в преддверии матча 26-го тура испанской Примеры (25 февраля) клубное телевидение «Реала» выложило видео, в котором разбирает предыдущие ошибки главного арбитра их встречи — Исидро Диаса де Меры Эскудероса.