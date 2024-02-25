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Аршавин: согласен, что «Спартак» приедет в Питер, получит трёшку и поедет домой

Аршавин: согласен, что «Спартак» приедет в Питер, получит трёшку и поедет домой
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2 марта) заявил, что красно-белые получат трёшку и уедут домой.

«Согласен ли я с Радимовым, что «Спартак» приедет в Питер, получит трёшку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение. «Зенит» в порядосе сейчас. «Спартак»? Они тоже вроде что-то выигрывают», приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 30 очков и на данный момент располагается на пятом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Санкт-петербургский «Зенит» находится на второй строчке с 36 набранными очками. Тройку лидером замыкает «Динамо» с 32 очками.

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