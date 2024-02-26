Аршавин: есть доказательства админресурса «Зенита»? Только разговоры

Бывший футболист «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин, ныне занимающий должность заместителя генерального директора сине-бело-голубых, ответил на вопрос, есть ли у «Зенита» административный ресурс.

«Есть ли админресурс у «Зенита»? А у вас есть доказательства админресурса? По мнению болельщиков, «Зениту» делают удобный календарь и судьи помогают? Мне кажется, это только разговоры», – приводит слова Аршавина издание «РБ Спорт».

Напомним, на протяжении последних пяти лет чемпионом России неизменно становился «Зенит». В нынешнем сезоне после 18 матчей Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые располагаются на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене.