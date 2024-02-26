Виталий Дьяков: введение с объявлением решений VAR — интересно, но приживётся ли это у нас

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что введение с объявлением решений VAR — интересно.

«Интересный ход с нововведением, теперь эти решения будут гласными. Недавно был Суперкубок Испании, там тоже судьи оглашали решения, которые они приняли. Нормальная практика. В нашем чемпионате это тоже будет интересно, но надо будет посмотреть, приживётся ли. Самое главное — открытый доступ. Все смогут сразу оценить, правильное ли решение принял судья или нет. Может, как и раньше будет недовольная сторона, несогласная с решением судей. Времени это много не займёт, лишние пару секунд на динамике игры никак не скажутся.

Хотелось бы, чтобы судьи, которые сидят на VAR, принимали решения быстрее. Периодически какой-то эпизод занимает слишком много времени для просмотра», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.