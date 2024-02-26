Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Дьяков: введение с объявлением решений VAR — интересно, но приживётся ли это у нас

Виталий Дьяков: введение с объявлением решений VAR — интересно, но приживётся ли это у нас
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что введение с объявлением решений VAR — интересно.

«Интересный ход с нововведением, теперь эти решения будут гласными. Недавно был Суперкубок Испании, там тоже судьи оглашали решения, которые они приняли. Нормальная практика. В нашем чемпионате это тоже будет интересно, но надо будет посмотреть, приживётся ли. Самое главное — открытый доступ. Все смогут сразу оценить, правильное ли решение принял судья или нет. Может, как и раньше будет недовольная сторона, несогласная с решением судей. Времени это много не займёт, лишние пару секунд на динамике игры никак не скажутся.

Хотелось бы, чтобы судьи, которые сидят на VAR, принимали решения быстрее. Периодически какой-то эпизод занимает слишком много времени для просмотра», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Материалы по теме
Арбитр Федотов высказался о введении практики объяснения решений после VAR в РПЛ и Кубке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android