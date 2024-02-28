Агент Жоржиньо рассказал, в какой клуб Серии А может перейти его клиент

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо по окончании нынешнего сезона может вернуться в Серию А, сообщил агент футболиста Жоао Сантос. Ранее хавбек уже играл за «Наполи» с 2014 по 2018 год.

«Он больше подошёл бы «Лацио» из-за присутствия тренера Сарри, который очень хорошо знаком с качествами Жоржиньо. Но мы также задумываемся и о «Юве», у которого есть отличный спортивный директор — Кристиано Джунтоли, с которым мой клиент сотрудничал во время выступления за «Наполи».

Я не думаю, что вариант с «Ромой» реалистичен, потому что у нас с ними никогда не было контактов. Что касается желания любого футболиста, то каждый хотел бы играть за «Милан» и «Интер», — приводит слова Сантоса Football Italia.

Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.