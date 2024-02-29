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Форвард «Краснодара» Кордоба сравнил РПЛ и Бундеслигу

Форвард «Краснодара» Кордоба сравнил РПЛ и Бундеслигу
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сравнил Российскую Премьер-Лигу с немецкой Бундеслигой, в которой выступал ранее. Напомним, в Германии колумбиец успел поиграть за «Кёльн», «Майнц» и «Герту». Также у него есть опыт выступлений в чемпионатах Испании, Мексики и Колумбии.

«Оборонительный футбол в РПЛ? После Бундеслиги разница ощущалась. Там даже маленькие команды стараются атаковать и создавать моменты. В России же большинство соперников думают только о защите.

В прошлом сезоне мы забили гораздо больше, но на каком месте закончили? Сейчас забиваем не так много, но лидируем. Конечно, как форвард я хочу забивать как можно больше, но соперники не позволяют, ха-ха! Что тут поделать», — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».

Напомним, в нынешнем сезоне «Краснодар», в котором играет Кордоба, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ на момент зимнего перерыва в сезоне.

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