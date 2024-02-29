Президент Ла Лиги: «Барселона» не будет продавать своих звёзд, пойдя по пути «Аякса»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «Барселона» не перейдёт на экономическую модель, схожую с «Аяксом», при которой клуб развивает футболистов, а затем продаёт их за большие деньги в другие команды.

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«Этого не произойдёт. «Барселона» выйдет из ситуации, в которой она находится. «Барселона» располагает вариантами, чтобы сделать это, но нужно решение её руководителей.

У неё есть два-три игрока топ-уровня, которых она может продать. Сделав это, она сможет решить бо́льшую часть проблем. Благодаря этому они смогут получать доход, не связанный с процентами по долгам, и смогут платить футболистам», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, на текущий момент сине-гранатовые испытывают финансовые трудности. В частности, после закрытия зимнего трансферного окна Ла Лига установила лимит расходов на зарплату для клубов испанской Примеры. Этот показатель для «Барселоны» составил € 204,2 млн, а, например, для «Реала» — € 727,4 млн.