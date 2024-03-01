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Президент «Наполи»: скоро из-за такого количества игр мне понадобятся два тренера в клубе

Президент «Наполи»: скоро из-за такого количества игр мне понадобятся два тренера в клубе
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подверг критике нынешнее устройство футбола из-за слишком большого количества матчей в течение одного сезона.

«Скажу лишь одно: в будущем, возможно, мне понадобятся два тренера. Один из них будет пытаться сделать меня чемпионом страны и выигрывать национальные кубки, а другой будет бороться за Кубок Суперлиги.

На ваш взгляд, со всеми этими матчами клубного чемпионата мира, увеличением количества игр в национальных чемпионатах, разве у нас останется время на организацию подготовительных предсезонных сборов? Правда заключается в том, что такое количество матчей будет доступно только тем клубам, которые будут располагать 40 игроками одного уровня», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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