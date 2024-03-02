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Хлусевич: Данюша Пруцев в «Спартаке» самый злой, все стычки из-за него

Хлусевич: Данюша Пруцев в «Спартаке» самый злой, все стычки из-за него
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о небольшой стычке в концовке матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0), а также назвал самого злого игрока в составе красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Что касается стычки в конце матча, Данюша Пруцев решил с кем-то поругаться. Он самый злой у нас в команде, поэтому всё из-за него, как всегда», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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