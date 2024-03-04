Топ-клубы интересуются 17-летним игроком «Шальке» Уэдраого

17-летний полузащитник немецкого «Шальке» Ассан Уэдраого стал предметом интереса ведущих футбольных клубов Европы. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, за игроком следят «Манчестер Сити», мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг», «Ливерпуль», «Милан», а также франкфуртский «Айнтрахт». Ассан может сыграть на позиции центрального полузащитника, а также на левом фланге атаки.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Шальке» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, а также двумя голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.

Напомним, «Шальке» выступает во Второй Бундеслиге, где после 24 туров занимает 14-е место с 29 очками.