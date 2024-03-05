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Каррера отреагировал на то, что Абаскаль сделал Зобнина капитаном «Спартака»

Каррера отреагировал на то, что Абаскаль сделал Зобнина капитаном «Спартака»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на то, что нынешний тренер красно-белых Гильермо Абаскаль сделал капитаном команды Романа Зобнина. Напомним, прошлый капитан Георгий Джикия потерял место в стартовом составе и стал редко появляться на поле. На матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» именно Зобнин вывел «Спартак» в качестве капитана.

«Не сомневаюсь, что у Романа Зобнина есть все качества, чтобы быть капитаном «Спартака». Он очень спокойный, ответственный и всегда отдаёт всего себя ради команды», — приводит слова Массимо Карреры «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Зобнин провёл за «Спартак» в нынешнем сезоне 14 матчей и не отметился ни одним результативным действиям. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» набрал 31 очко в 19 матчах.

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