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Маурицио Сарри оценил выступление «Лацио» в Лиге чемпионов

Маурицио Сарри оценил выступление «Лацио» в Лиге чемпионов
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Главный тренер итальянского «Лацио» Маурицио Сарри высказался о выступлении команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лацио» покинул турнир после поражения в 1/8 финала от мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей — 1:3. Напомним, первая встреча 1/8 финала завершилась победой «Лацио» с минимальным счётом 1:0. Во второй игре «Бавария» дома разгромила соперника — 3:0.

«Многое могло бы сложиться иначе. Наше выступление в Лиге чемпионов прошло со знаком плюс: побед больше, чем поражений», — приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА со ссылкой на Sky Sport Italy.

На групповом этапе «Лацио» занял второе место в своём квартере. Соперниками итальянского клуба по группе Е были мадридский «Атлетико», нидерландский «Фейеноорд» и шотландский «Селтик».

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