Семшов – о футбольных судьях: ты его посылаешь, он тебя посылает, нормальная ситуация

Бывший футболист «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов рассказал о взаимодействиями с футбольными судьями во времена его игровой карьеры. По словам экс-футболиста, арбитры могли нагрубить игрокам и послать их, это было нормальной ситуацией.

«Судей посылали, и меня посылали, сами же судьи при чём. Я когда услышал, как судья на меня начал [наезжать], у меня рот даже открылся. Ничего себе. Нормальная ситуация. Что это был за судья? Ну, в наше время другие арбитры судили, поэтому фамилии-то, наверное, забываешь. Кричали нормально, и ты на них не обижайся. Ты его посылаешь, он тебя посылает. Он тебе дал понять, что, типа, играй, и всё нормально», — сказал Семшов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».