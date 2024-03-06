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Бышовец: Промес — разгильдяй, но мне хочется назвать его непечатным словом

Бышовец: Промес — разгильдяй, но мне хочется назвать его непечатным словом
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Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец высказался о скандалах вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Напомним, нидерландца приговорили к 7,5 года лишения свободы за поножовщину с братом и контрабанду наркотиков. После приговора Промес попал в аварию в ОАЭ, где у «Спартака» проходили зимние сборы, и скрылся с места ДТП. Из-за этого его задержала полиция ОАЭ. Теперь Промесу грозит депортация в Нидерланды, где футболист приговорён к тюрьме. Несмотря на серьёзность ситуации, в соцсетях появилось видео, на котором Квинси веселится в ночном клубе.

«Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом. Но я предпочту существительное «разгильдяй». Я предполагаю, что на него очень сильно повлиял образ жизни. Детство он провёл на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни. Поэтому всё то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещё тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси», — приводит слова Бышовца RT.

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