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Дмитрий Кузнецов: тренер «Реала Сосьедад» делает ставку на Захаряна в будущем

Дмитрий Кузнецов: тренер «Реала Сосьедад» делает ставку на Захаряна в будущем
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов оценил перспективы полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Главный тренер «Реала Сосьедад», видимо, видит потенциал в Захаряне. Не будет же тренер вредить и ставить человека, который ему не нравится или не приносит пользу команде. Естественно, значит, он делает ставку на Арсена в будущем. Сейчас его подпускают, доверяют, а в будущем будет больше игрового времени. Это нормальная практика.

Когда футболист начинает прыгать из команды в команду, карьера идёт на спад. Нужна стабильность. Арсен уже адаптировался в этой команде, знает принципы ведения игры и что требует от него тренер. Представьте, Захарян едет в другой клуб, ему же всё заново надо будет проходить. В Испании он уже адаптировался, а в другой команде как всё будет проходить, ещё неизвестно», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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