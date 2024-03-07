Джуд Беллингем — о тренере «РБ Лейпциг» Розе: Марко невероятный человек и специалист

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко отозвался о главном тренере «РБ Лейпциг» Марко Розе. Напомним, накануне, 6 марта, «сливочные» сыграли вничью с «быками» (1:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Невероятный человек и тренер!» — написал Беллингем в социальной сети X (ранее Twitter) под видеороликом, на кадрах которого он общается с Розе по завершении игры.

Отметим, что Марко в своё время тренировал дортмундскую «Боруссию», где играл Джуд. Английский полузащитник перебрался в мадридский «Реал» прошлым летом, в нынешнем сезоне он провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.