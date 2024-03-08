«Бавария» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении игрока «Арсенала» Зинченко

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает FootballTransfers, «Бавария» и «Ньюкасл» проявляют интерес к футболисту. Отмечается, что мюнхенскому клубу нужен новый левый защитник, поскольку Альфонсо Дэвис наверняка ближайшим летом перейдёт в «Реал». «Арсенал» хочет получить за продажу 27-летнего Зинченко € 45 млн.

В текущем сезоне левый защитник Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

В последний раз Зинченко проводил матч за «Арсенал» 4 февраля. Тогда соперником лондонцев был «Ливерпуль» (3:1).

Материалы по теме Журналист The Athletic рассказал о будущем Зинченко в «Арсенале»

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»: