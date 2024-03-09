«Штутгарт» обыграл «Унион» и укрепился на третьей строчке Бундеслиги

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и берлинским «Унионом». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 19-й минуте, когда нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Атакана Каразора. На 65-й минуте нападающий Крис Фюрих увеличил преимущество хозяев. Спустя несколько минут «Унион» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Андраша Шефера. Однако «Штутгарт» не сумел довести счёт до разгромного.

«Штутгарт» укрепился на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 53 очка в 25 проведённых матчах. «Унион» остался на 14-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.