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«Штутгарт» обыграл «Унион» и укрепился на третьей строчке Бундеслиги

«Штутгарт» обыграл «Унион» и укрепился на третьей строчке Бундеслиги
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги между «Штутгартом» и берлинским «Унионом». Встреча прошла на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Шредером. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
08 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
2 : 0
Унион
Берлин
1:0 Гирасси – 19'     2:0 Фюрих – 65'    
Удаления: нет / Шефер – 69'

Первый мяч был забит на 19-й минуте, когда нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Атакана Каразора. На 65-й минуте нападающий Крис Фюрих увеличил преимущество хозяев. Спустя несколько минут «Унион» остался в меньшинстве после удаления полузащитника Андраша Шефера. Однако «Штутгарт» не сумел довести счёт до разгромного.

«Штутгарт» укрепился на третьей строчке турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 53 очка в 25 проведённых матчах. «Унион» остался на 14-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

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