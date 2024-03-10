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Пресс-служба Дани Алвеса опровергла слухи о самоубийстве футболиста — журналист TNT Sports

Пресс-служба Дани Алвеса опровергла слухи о самоубийстве футболиста — журналист TNT Sports
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Бразильский журналист TNT Sports и Radio Itatiaia Марсело Бехлер, сообщил, что пресс-служба бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Даниэля Алвеса после общения с адвокатом опровергла слухи о том что футболист покончил с собой. Напомним, ранее об этом сообщил малоизвестный бразильский журналист Пауло Альбукерке.

Напомним, в январе прошлого года Алвеса обвинили в изнасиловании девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне. 20 января бывший футболист был заключён под стражу. Позднее Алвесу несколько раз отказывали во временном освобождении под залог.

В феврале 2024 года суд приговорил Алвеса к 4,5 года тюрьмы, а также обязал его выплатить € 150 тыс. потерпевшей в качестве моральной компенсации. При этом, прокуратура Испании планировала подать апелляцию на решение суда, считая, что Алвес должен находиться в тюремном заключении большее количество времени, чем 4,5 года.

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