Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Спартак» — «Факел»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Артёма Любимова на матче 20-го тура чемпионата между «Спартаком» и «Факелом» (0:2).

«Ключевое решение Любимова — неназначенный 11-метровый в ворота «Спартака» на 34-й минуте. Арбитр находился в идеальной, рекомендованной позиции, смотрел ровно в ту точку, куда и надо было. И всё равно не назначил пенальти. Почему, я не знаю. VAR в лице Фисенко вмешался, и после просмотра Любимов всё же назначил 11-метровый и показал жёлтую карточку за грубую игру.

В этом туре просели два арбитра, но если у Чебана это не систематическая история, то у Любимова — наоборот. Это уже диагноз. Любимов — арбитр ФИФА, но находится на 16-м месте в моём рейтинге. И то только за счёт количества матчей, которых у него на данный момент шесть. В пяти из них Любимов получил отрицательную оценку. Категорически нестабильный арбитр — что в том году, что в этом. Думаю, в департаменте всё же сделают выводы и Любимов присядет. Потому что сейчас не до рисков. Шанс дали всем, но пора оставлять тех, кто им воспользовался», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.