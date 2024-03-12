Воспитанник «Краснодара» Исаенко назвал одно из жёстких правил Талалаева

Воспитанник «Краснодара», а ныне футболист «Химок» Олег Исаенко назвал одно из жёстких правил главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева.

«Талалаев ненавидит, когда во время командного ужина кто-то залипает в телефоне. Все должны общаться и быть сплочённее. Штрафов за такое пока не было, но предупреждения случались. Отпугнула ли меня работа с ним перед переходом в «Химки»? Вообще никак не отпугнула. Перед этим уже работал со многими тренерами с тяжёлым характером, так что я с этим отлично справляюсь. Мне близок строгий подход, он не даёт расслабиться», — рассказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Исаенко является воспитанником «Краснодара», прошёл путь от академии до основной команды, куда перешёл в марте 2022 года. За «быков» защитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Летом 2023 года Исаенко перешёл в «Химки». Сумма трансфера составила € 55 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 450 тыс. В нынешнем сезоне Исаенко сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.