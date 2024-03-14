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Чернышов: увольнение Ивича из «Краснодара» напоминает ситуацию с Тухелем в «Челси»

Чернышов: увольнение Ивича из «Краснодара» напоминает ситуацию с Тухелем в «Челси»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов высказался по поводу увольнения с должности главного тренера «Краснодара» серба Владимира Ивича.

«Это напоминает момент в «Челси», когда Роман Абрамович продал команду, пришёл новый хозяин из Америки и тут же уволил Тухеля. Они там в один день спалили порядка 50 млн фунтов, потому что нужно было выплатить неустойку Тухелю и его тренерскому штабу. Нужно было заплатить компенсацию за нового тренера клубу. И в результате ничего не получилось, стало хуже, и с этим тренером расстались. Иногда невозможно объяснить действия руководителей клубов. Чем они руководствуются?»- приводит слова Чернышова Metaratings.

13 марта пресс-служба «Краснодара» официально объявила о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем, возглавлявшим «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича чёрно-зелёные завершили осеннюю часть текущего сезона РПЛ на первом месте, в течение 2023 года команда выдала 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России. В марте 2024 года после домашней ничьей с «Рубином» (1:1) и выездного поражения от «Ростова» (1:2) «Краснодар» опустился на второе место в РПЛ, отстав от лидирующего «Зенита» на одно очко. 12 марта «быки» выбыли из розыгрыша Кубка России, проиграв в гостях «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

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