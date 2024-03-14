Андрей Чернышов: «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением об участии «Краснодара» в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Я думал, что «Краснодар» сможет побороться за титул в этом сезоне, но увольнение Ивича может всё испортить. Если руководители «Краснодара» действительно зашли после игры в раздевалку и начали критиковать футболистов, то я даже представить не могу, как бы они сработались, например, с Лобановским или Бесковым. Эти великие тренеры были хозяевами раздевалки, и мудрые специалисты с ними уживались, потому что понимали, что они дают результат и в их работу лучше не лезть, а где-то лучше им даже и уступить. Вероятно, в «Краснодаре» так не думают и у них свои взгляды на работу тренера. Взять тех же Моуриньо или Конте, они бы тоже были, мягко скажем, недовольны, что в их раздевалку врываются и начинают критиковать весь коллектив. Если это так, то значит, что «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул», — приводит слова Чернышова «РБ Спорт».

13 марта пресс-служба «Краснодара» официально объявила о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем, возглавлявшим «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича чёрно-зелёные завершили осеннюю часть текущего сезона РПЛ на первом месте, в течение 2023 года команда выдала 18-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате России.

В марте 2024 года после домашней ничьей с «Рубином» (1:1) и выездного поражения от «Ростова» (1:2) «Краснодар» опустился на второе место в РПЛ, отстав от лидирующего «Зенита» на одно очко. 12 марта «быки» выбыли из розыгрыша Кубка России, проиграв в гостях «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).