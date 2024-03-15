«Аталанта» — «Спортинг»: Скамакка с паса Миранчука вывел «Аталанту» вперед

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в итальянском Бергамо проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Местная «Аталанта» на своём поле играет с португальским «Спортингом». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Педру Гонсалвеш прострелил ворота Хуана Муссо с передачи Виктора Дьокереша. Сразу после гола португальский футболист был вынужден удалиться с поля из-за полученной травмы, его заменил Рубен Аморим. На 46-й минуте Адемола Лукман обработал мяч с передачи Эдерсона и нанес точный удар в девятку, сравняв счет. Через 13 минут Джанлука Скамакка вывел «Аталанту» вперед, пробив в левый угол. Счет — 2:1.

Обслуживает матч «Аталанта» — «Спортинг» бригада арбитров во главе с Сандро Шерером из Швейцарии. Ему помогают соотечественники Беким Зогай и Йонас Эрни, резервным судьёй выступает Лукас Фендрих. Напомним, первая игра между командами, прошедшая 6 марта в Лиссабоне, закончилась ничьёй — 1:1.