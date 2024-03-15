Бушманов: чтобы проходить дальше в Кубке, «Спартаку» надо попадать на «Балтику»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче красно-белых с «Оренбургом» в 1/4 финала Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.

«Нормальная игра получилась в кубковом матче «Спартак» — «Оренбург». «Спартак» хотел пройти дальше и сумел это сделать. Наверное, чтобы пройти дальше в Кубке России, «Спартаку» надо попадать на «Балтику». При всём уважении к «Балтике» всё-таки ЦСКА и «Зенит» посильнее», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В матчах 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России примут участие московские ЦСКА и «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Жеребьёвка состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 13:00 мск.