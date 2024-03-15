Григорян: Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже»

Бывший наставник ряда российских клубов Александр Григорян поделился мыслями о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. Напомним, форвард не реализовал пенальти в послематчевой серии в игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Дзюба относится к той породе игроков, у которых самые крепкие «фаберже». И «Локомотив», несмотря на сумасшедший подбор игроков, очень зависим от характера Артёма и его мастерства. У него всё идёт от мотивации. Дзюбе постоянно нужны вызовы, и такие, которые не устраивают общественность. Которые могут его питать и заводить. На этом основана вся карьера Артёма. Когда Дзюбу начинают гнобить, он чувствует себя как рыба в воде. Это первый признак очень сильной личности», — приводит слова Григоряна Livesport.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 18 матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи.

Железнодорожники продолжат своё выступление в турнире на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов. Соперником красно-зелёных стал екатеринбургский «Урал». Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и первые игры 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля.