Игрок «Спартака» Мартинс вызван в сборную Люксембурга на матчи квалификации к Евро-2024

Опорный полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра получил вызов в сборную Люксембурга для того, чтобы принять участие в стадии плей-офф квалификационного этапа к чемпионату Европы 2024 года. Об этом информирует пресс-служба люксембургской национальной команды.

Напомним, 21 марта состоится полуфинальный матч отбора к Евро-2024, в котором сборная Люксембурга встретится с Грузией. В случае победы в этом противостоянии 26 марта люксембургская национальная команда сыграет с победителем пары Греция — Казахстан.

27-летний футболист выступает за сборную своей страны с 2014 года. За этот период он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.