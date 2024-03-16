«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в женской Суперлиге

Сегодня, 16 марта, состоялся матч петербургского «Зенита» с «Ростовом» во 2-м туре женской Суперлиги. Встреча прошла на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Наилей Хасановой. Ей помогали Екатерина Павленко и Елена Шнырова. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Это было сделано во второй половине встречи, а именно на 80-й минуте: отличилась Габриэла Гживиньска. Через несколько мгновений Вероника Куропаткина забила второй мяч в ворота Екатерины Уласевич. Финальный счет встречи – 2:0

В следующем туре женской Суперлиги петербургская команда встретится с московским «Динамо», а «Ростов» проведет матч с «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 23 марта в 17:00 мск.