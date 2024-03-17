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Соболев, Кассьерра, Артур — в символической сборной матчей 1/4 финала Кубка России

Соболев, Кассьерра, Артур — в символической сборной матчей 1/4 финала Кубка России
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С 12 по 14 марта прошли матчи четвертьфинала Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России. Пресс-служба турнира представила символическую сборную по итогам этих встреч на основе данных статистического портала РУСТАТ.

Вратарь: Игорь Обухов («Химки»).

Защитники: Келлвен (ЦСКА), Эммерсон («Урал»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Артур Гимарайнс («Зенит»), Вильмар Барриос («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Антон Зиньковский («Спартак»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Матео Кассьерра («Зенит»).

Фото: Пресс-служба Кубка России

Матчи второго этапа четвертьфинала Пути регионов и первые игры полуфинала Пути РПЛ Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля 2024 года. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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