Telegraph: если Нидерланды провалят «дело Промеса», договор с ОАЭ станет «бумажным тигром»

Британская газета The Telegraph дала оценку ситуации вокруг нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Если выражаться футбольными терминами, то между Россией и Нидерландами идёт дипломатическая силовая игра, где в роли судьи выступает Дубай. У России прекрасные экономические связи с Объединёнными Арабскими Эмиратами, страны ведут бизнес друг с другом. С другой стороны, у Нидерландов есть договор об экстрадиции с ОАЭ, и, если первое крупное дело провалится, этот договор станет не более чем бумажным тигром (бумажный тигр — старинная китайская метафора, которая используется в современном китайском языке для обозначения человека или группы людей, с виду мощных, свирепых, но на самом деле пустых и бессильных. – Прим. «Чемпионата»). Потому что с Ридуаном Таги (Ридуан Таги — главарь нидерландской группировки, занимающейся торговлей наркотиков. – Прим. «Чемпионата»), которого тоже отправили из Дубая в Нидерланды, произошло нечто иное. Его не экстрадировали, а депортировали – потому что он жил в арабском мегаполисе», – говорится в статье The Telegraph.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.