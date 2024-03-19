Tuttosport: «Ювентус» может подписать Даниила Сикана этим летом

Туринский «Ювентус» планирует подписать нового форварда этим летом, одним из кандидатов является нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан. Об этом сообщает Tuttosport.

Как отмечает источник, особый интерес у специалистов туринского клуба вызывает матч сборной Украины с национальной командой Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта в рамках квалификации Евро-2024. Выступление Сикана на международном турнире будет одним из ключевых факторов в принятии решения о подписании форварда.

В этом сезоне Даниил Сикан провёл 29 матчей за «Шахтёр», в которых забил восемь мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи. На данный момент туринский «Ювентус» занимает третью строчку таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 встречах.