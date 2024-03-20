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Хохлов прокомментировал настрой игроков сборной России на Сербию и Парагвай

Хохлов прокомментировал настрой игроков сборной России на Сербию и Парагвай
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Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов высказался о настрое футболистов национальной команды на товарищеские матчи со сборными Сербии и Парагвая.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футболисты должны приезжать в сборную России с настроем побеждать в любых матчах. По-другому быть не может. У российских легионеров есть определённый уровень. Они должны в каждой игре сборной России подтверждать свой класс и помогать команде выигрывать», — приводит слова Хохлова «РБ Спорт».

В марте 2024 года сборная России проведёт два домашних товарищеских матча, оба пройдут на московском стадионе «ВТБ Арена». 21 марта соперником нашей национальной команды станет сборная Сербии. 25 марта подопечные главного тренера Валерия Карпина сыграют со сборной Парагвая.

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