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Нагельсман ответил директору «Баварии» о возможном возвращении на пост главного тренера

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил генеральному директору «Баварии» Ян-Кристиану Дризену о возможности его возвращения в «Баварию».

«Ответ Ян-Кристиана умный. Никогда не исключать ситуацию – это часть футбола», – приводит слова Нагельсмана журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее исполнительный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен на вопрос о возвращении Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера ответил, что «никогда ничего не исключает в футболе».

Напомним, в марте 2023 года мюнхенская «Бавария» уволила Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. На данный момент немецкий клуб занимает вторую строчку Бундеслиги, отставая от возглавляющего таблицу «Байера» на 10 очков.