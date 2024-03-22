Игрок сборной России Сильянов прокомментировал разгромную победу над Сербией

Защитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Александр Сильянов поделился впечатлениями от крупной победы над Сербией (4:0).

«Карпин сказал, что это самый сильный наш соперник за последнее время? Согласен с тренером. У Сербии действительно в составе игроки топ-класса. Но в футболе бывает всё. Судья показал Гаичу красную карточку, и игра пошла по другому сценарию. Скорее всего, удаление предопределило нашу крупную победу. Или мы в порядке (смеётся). Больше всего понравился третий гол. Мы хорошо разыграли комбинацию и забили», — приводит слова Сильянова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.