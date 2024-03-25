Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать

Жозе Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Функционер рассказывал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении Моуринью.

«Мне не интересно, что он говорит или думает. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет. В данном случае это невозможно», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

Материалы по теме
Жозе Моуринью: этим летом хочу вернуться к работе

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android