Жозе Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос по поводу интервью экс-директора клуба Тьягу Пинту. Функционер рассказывал, что ему хотелось умереть, когда он принимал решение об увольнении Моуринью.

«Мне не интересно, что он говорит или думает. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет. В данном случае это невозможно», — приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуринью «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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