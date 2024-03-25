Швеция в товарищеском матче обыграла участника Евро-2024 сборную Албании

Сегодня, 25 марта, состоялся товарищеский матч между сборными Швеции и Албании. Игра проходила в Сольне (Швеция) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Нападающий Густаф Нильссон стал автором единственного забитого мяча в этом матче. Он отличился на 62-й минуте. Защитник московского «Локомотива» и сборной Албании Марио Митай получил жёлтую карточку. Одноклубник полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука албанец Берат Джимсити также заработал предупреждение. В составе сборной Швеции «горчичником» был предупреждён форвард Деян Кулушевски, выступающий за английский «Тоттенхэм». Шведы превзошли албанцев по количеству ударов по воротам — 11:8 (в створ ворот — 6:1).

В среду, 21 марта, сборная Швеции уступила Португалии в товарищеском матче со счётом 2:5. Команда Албании на следующий день в контрольной встрече потерпела крупное поражение от чилийцев — 0:3.