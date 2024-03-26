Непомнящий прокомментировал назначение Мусаева на пост главного тренера «Краснодара»

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на должность главного тренера «Краснодара».

«Мусаев мне нравится, как тренер. Вполне разумное решение пригласить Мусаева на пост главного тренера. Нужно было, чтобы команду принял человек, который разбирается в ситуации. Мусаев знает всех футболистов, внимательно следил за «Краснодаром».

Знаю точно, что он был на последних матчах. При Мусаеве команда способна участвовать в чемпионской гонке. Вопрос только в психологии. Сейчас задача Мусаева — раскрепостить футболистов», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Напомним, Мурад Мусаев был главным тренером «Краснодара» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024 года он снова возглавил «быков». Соглашение специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.