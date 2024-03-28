Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осинькин: когда «Зенит» в максимальной готовности, никто в РПЛ не может ему противостоять

Осинькин: когда «Зенит» в максимальной готовности, никто в РПЛ не может ему противостоять
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, встреча пройдёт в Самаре 30 июня. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» всегда и для всех серьёзный [соперник]. Он часто играет против себя, потому что, когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять. Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у «Зенита» всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счёт фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 20 матчей. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке, заработав 29 очков.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Материалы по теме
Коваленко высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Крыльями»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android