Осинькин: когда «Зенит» в максимальной готовности, никто в РПЛ не может ему противостоять

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мыслями о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Напомним, встреча пройдёт в Самаре 30 июня. Начало игры запланировано на 14:00 мск.

«Зенит» всегда и для всех серьёзный [соперник]. Он часто играет против себя, потому что, когда команда в максимальной готовности, никто в чемпионате не может ей противостоять. Но это не значит, что ему нельзя противостоять в каких‑то отдельных матчах. Да, на длинной дистанции у «Зенита» всегда есть преимущество. А сейчас надеемся дать ему бой за счёт фактора домашнего поля, болельщиков и настроя», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 40 очков за 20 матчей. «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке, заработав 29 очков.

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