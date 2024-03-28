В «Шиннике» объяснили, почему матч с «Ленинградцем» пройдёт без зрителей

Матч 25-го тура Мелбет Первой лиги «Шинник»— «Ленинградец», который состоится в субботу, 30 марта, пройдёт без зрителей. Об этом сообщил официальный сайт «Шинника».

«9 февраля 2024 года специальной межведомственной комиссией было проведено обследование стадиона «Шинник» на предмет технического соответствия данного объекта спорта нормативным требованиям обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, по результатам которого сделан вывод об отсутствии необходимого оборудования, соответствующего приказу МВД России от 17 ноября 2015 года №1092.

В этих условиях клубом было принято компромиссное решение об ограничении возможного количества зрителей до 5 тыс. человек и снижении минимальных требований, предъявляемых к безопасности объекта спорта.

В феврале-марте 2024 года клубом было приобретено и установлено дополнительное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей, не предусмотренных заложенным на год бюджетом клуба и привлечённых из дополнительных источников.

В условиях повышенной готовности к террористической угрозе, сложившейся после теракта 22 марта в «Крокусе», проведение матча со зрителями без согласования с правоохранительными органами не только ставило бы под угрозу жизнь и здоровье посетителей спорткомплекса, но и могло привести к более серьёзным последствиям для функционирования стадиона «Шинник», включая отзыв сертификата и полное закрытие спортсооружения. Футбольная национальная лига также рекомендовала клубу провести встречу 25-го тура без зрителей. В данных обстоятельствах иного решения, как играть без зрителей, не было», — написано в заявлении клуба.