Фабиан Бальбуэна: я бы пригласил в «Динамо» Месси и Роналду

Центральный защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна ответил на вопрос, каких футболистов он хотел бы пригласить в московский клуб.

«У нас очень хорошая и конкурентоспособная команда. Главное — быть одним целым, только так можно что-то выиграть.

Конечно, если бы у меня была возможность, я бы пригласил к нам в команду Роналду и Месси, но об этом говорить нет смысла. Все игроки в «Динамо» усердно работают, чтобы достигнуть результата и радовать болельщиков», — приводит слова Бальбуэны «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Бальбуэна принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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