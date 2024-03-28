Константин Лепёхин: в «Зените» нет такого футболиста, который мог бы меня удивить

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос, какого футболиста он мог бы выделить из нынешнего состава санкт-петербургского клуба.

«Трудно назвать любимого футболиста нынешнего «Зенита». Играл бы Халк, назвал бы его. Нет такого футболиста в «Зените», который на голову сильнее всех.

Понятно, что все бразильцы хорошо играют. У меня завышенные ожидания от петербуржцев, поэтому и нет такого футболиста, который мог бы меня удивить», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

На данный момент петербуржцы возглавляют таблицу Российской Премьер-Лиги с 40 очками, набранными в 20 матчах. В следующем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Крыльями Советов». Матч пройдёт 30 марта на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 14:00 мск.