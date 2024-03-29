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Зырянов объяснил, почему молодые футболисты не могут заиграть в основе «Зенита»

Зырянов объяснил, почему молодые футболисты не могут заиграть в основе «Зенита»
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Бывший футболист Константин Зырянов, занимающий должность советника председателя правления «Зенита», объяснил, почему молодые футболисты не могут заиграть в основе сине-бело-голубых.

«Если футболист молодой, адекватный, он понимает всё, что ты не можешь в 17−18 лет стать игроком основного состава, ну нереально это. Я всё время привожу пример Кругового. Человек уехал через скандалы уехал играть в «Уфе». Вернулся в 22 года и то он не является игроком основного состава. Он выходил на замену, не мог конкурировать даже в 22 года. Поэтому в 17-18 лет футболист должен быть настолько талантливым, чтобы играть в основе «Зенита», — сказал Зырянов в выпуске YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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