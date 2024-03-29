Игрок «Факела» Сенхаджи: РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции

Центральный защитник «Факела» Райан Сенхаджи объяснил, почему принял решение о переходе в воронежский клуб, а также поделился мыслями об уровне Российской Премьер-Лиги.

«Я решил переехать в Россию, потому что российский чемпионат имеет высочайший уровень. Он точно выше по уровню чемпионата Болгарии, где я ранее играл. Это большой шаг для меня и моей карьеры.

У меня были предложении из второй лиги Франции, но я решил сделать выбор в пользу высшего дивизиона России. Я выступал ранее во втором дивизионе Франции. Поэтому я знаком с тем чемпионатом. РПЛ намного выше по уровню второй лиги Франции.

Я играл во многих чемпионатах, если сравнивать, то я бы сказал, что в России играют более агрессивно. Здесь ты можешь столкнуться с большим давлением. Всё протекает быстрее. Меньше времени на игру. Но мне всё нравится», — приводит слова Сенхаджи Metaratings.

Напомним, о переходе Райана воронежский клуб объявил 15 января. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах во всех турнирах в составе «Крумовграда» (Болгария), в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 тыс. В составе воронежского клуба француз сыграл два матча.

После 20 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 25 очков и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице.